Projektowane zmiany w kryteriach sprawnościowych dla kandydatów do służby w Policji Data publikacji 14.11.2024 Powrót Drukuj W projektowanym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Policji zmodyfikowano sposób realizacji jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego – testu sprawności fizycznej.

Mając na uwadze cechy motoryczne, istotne w zakresie realizacji ustawowych zadań Policji określono próby sprawnościowe:

rzut oburącz zza głowy do przodu piłką lekarską o ciężarze 3 kg; siady z leżenia na plecach w czasie 30 s; bieg ze zmianą kierunku; bieg z obieganiem stojaków w czasie 90 s.

Wprowadzenie tych zmian jest uzasadnione i konieczne w obliczu aktualnych wyzwań zdrowotnych i społecznych. Badania w zakresie spadku poziomu aktywności fizycznej młodzieży jednoznacznie wskazują na potrzebę dostosowania testu.

Nowy test sprawności fizycznej nie tylko nie obniża kryteriów wymagań w zakresie sprawności fizycznej kandydatów, ale również lepiej przygotuje przyszłych funkcjonariuszy do wymagających zadań służbowych.

Przedmiotowy test umożliwi wszechstronną ocenę zdolności fizycznej kandydata, co odpowiada wymaganiom służby w Policji. Składa się z elementów sprawdzających różne komponenty sprawności fizycznej, takie jak siła, szybkość, koordynacja i wytrzymałość, które są niezbędne w służbie.

Należy podkreślić, że doskonalenie sprawności fizycznej policjanta, to proces ciągły, który rozpoczyna się z chwilą przyjęcia go do Policji trwa przez cały okres służby i jest oceniana na podstawie wyników testów sprawności fizycznej policjantów, do którego funkcjonariusze tej służby corocznie są zobligowani przystępować.

Kryteria oceny sprawności fizycznej kandydatów do Policji nie odbiegają od stosowanych w procesie doboru do innych służb, np. Służba Ochrony Państwa, Służba Więzienna.