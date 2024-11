Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku przestępców, którzy włamywali się do samochodów Data publikacji 15.11.2024 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego z wrocławskiej komendy miejskiej zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzieże z pojazdów. Funkcjonariusze dzięki zaangażowaniu i wielu dniach spędzonych na obserwacji w terenie wpadli na trop przestępców, którzy włamywali się do samochodów skąd kradli cenne przedmioty. Tym razem sprawcy wpadli na gorącym uczynku. Sąd zastosował już wobec 30 i 36-latka tymczasowy areszt na 3 miesiące, ale ostatecznie może im grozić kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Jak ustalili policjanci, do zdarzeń polegających na kradzieżach z włamaniem do pojazdów dochodziło najczęściej na parkingach przy sklepach wielkopowierzchniowych. Sprawcy choć działali tylko we dwoje, mieli wyjątkowo sprawnie dopracowane metody. Jeden z nich obserwował przyjeżdżających klientów, a drugi będąc w stałym kontakcie ze swoim wspólnikiem, zabierał cenne przedmioty pozostawiane w aucie oraz inne elementy wyposażenia.

Tym razem sprawcy wpadli na gorącym uczynku. Podejrzani zostali zauważeni przez policjantów kryminalnych, którzy obserwowali okoliczny teren. Funkcjonariusze podjęli skuteczne działania i zatrzymali dwóch obywateli Gruzji w wieku 30 i 36 lat.



Ponadto okazało się, że jeden z nich pokusił się nawet aby zmienić swoją tożsamość by powonienie wjechać na teren UE . To jednak nie pomogło. Mundurowi po dokładniejszych analizach w bazach danych zorientowali się, że mimo dwóch rożnych paszportów z innymi nazwiskami, mają do czynienia z tą samą osobą.

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obu mężczyzn. Ci jednak po odbyciu kary nie będą już mogli liczyć na pobyt na ternie naszego kraju. Za popełnione przestępstwa grozić im może kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci apelują do obywateli o zachowanie ostrożności i zabezpieczanie swoich pojazdów przed kradzieżami. Ważne jest, by nie pozostawiać wartościowych przedmiotów w widocznych miejscach oraz korzystać z dodatkowych zabezpieczeń. Każde podejrzane zachowanie należy niezwłocznie zgłaszać na numer alarmowy 112.

( KWP we Wrocławiu / kc)