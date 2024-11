Policjant po służbie zatrzymał kierującego na podwójnym zakazie Data publikacji 15.11.2024 Powrót Drukuj Policjantem jest się nie tylko podczas służby, ale również poza nią. Doskonałym przykładem na potwierdzenie tych słów jest postawa funkcjonariusza Ogniwa Patrolowo- Interwencyjnego z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, który w czasie wolnym od służby zatrzymał kierowcę z dwoma aktywnymi sądowymi zakazami prowadzenia pojazdów. 36-latkowi za popełnione przestępstwo grozi teraz do 5 lat pozbawienia wolności.

Wczoraj wieczorem funkcjonariusz Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, będący w czasie wolnym od służby zatrzymał 36-letniego kierowcę, który posiadał dwa aktywne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Funkcjonariusz zwrócił uwagę na mężczyznę, który podjechał na parking sklepowy w miejscowości Wysoka Kamieńska. Mężczyzna szybkim krokiem wszedł do sklepu, policjant natychmiast rozpoznał, że jest to osoba znana w terenie z trybu życia często kolidującego z prawem. Funkcjonariusz wszedł za mężczyzną do obiektu, od razu poinformował dyżurnego kamieńskiej jednostki Policji, który na miejsce skierował patrol.

Sprawdzenie 36-latka w policyjnym systemie informatycznym potwierdziło, że nie powinien on wsiadać za kierownicę z uwagi na aktywne dwa sądowe zakazy.

Dzięki skutecznej interwencji policjanta będącego w czasie wolnym od służby mieszkaniec powiatu kamieńskiego odpowie za popełnione przestępstwo przed sądem. Za niestosowanie się do sądowego zakazu grozi mu teraz do 5 lat pozbawienia wolności.