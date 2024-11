Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Policjanci spotkali się z mieszkańcami Wrocławia, aby porozmawiać o bezpieczeństwie w ruchu drogowym Data publikacji 16.11.2024 Powrót Drukuj W trzecią niedzielę listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. W tym dniu pamiętamy o tych, którzy stracili życie na drogach oraz tych wszystkich, którzy zostali dotknięci tragedią wypadków, a więc bliskich i rodziny zmarłych oraz tych, którzy przeżyli wypadki i noszą duchowe i cielesne zranienia. Jest to także szczególna okazja, by okazać wdzięczność i życzliwość wobec wszystkich, którzy ratują życie na drogach. W ramach obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, a także Fundacji „Votum” funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu spotkali się z mieszkańcami Wrocławia, aby porozmawiać o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

W miniony czwartek 14 listopada br., w ramach obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, a także Fundacji „Votum” funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu spotkali się z mieszkańcami Wrocławia, aby porozmawiać o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Podczas spotkania funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu asp. szt. Tomasz Słuszniak poruszył kwestie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przepisów dotyczących kierowców. Policjant przestrzegał przed nierozważnym zachowaniem na drodze, które może skutkować zaistnieniem wypadku lub kolizji na drodze. Jazda po alkoholu, brawura, nadmierna prędkość, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa, to tylko niektóre z poruszonych tematów. Wszystkim uczestnikom policjant tłumaczył, że kierowca musi uważać nie tylko na siebie, ale także na innych uczestników ruchu drogowego. Nasz kolega przypomniał, też o prawidłowym przejeżdżaniu przez przejścia dla pieszych i zachowaniu szczególnej ostrożności w rejonie tych przejść.

Pewnym urozmaiceniem czwartkowego spotkania była możliwość skorzystania z gogli symulujących kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub zmęczenia kierującego. W ten sposób każdy z uczestników mógł doświadczyć, w jaki sposób zachowuje się człowiek, którego zachowania psychomotoryczne zostają zaburzone w sytuacji, kiedy kierujący pojazdem jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub w trakcie zmęczenia w podróży.

Dzięki zaangażowaniu się w akcję personelu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, każdy z uczestników mógł podzielić się cennym darem jakim jest krew. Pamiętajmy, że dzielenie się krwią nic nie kosztuje. Życiodajna substancja trafia do szerokiej grupy odbiorców, przede wszystkim rannych w wypadkach, osób przewlekle chorych, kobiet w ciąży oraz dzieci.

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych jest obchodzony każdego roku w trzecią niedzielę listopada. Z roku na rok rośnie liczba krajów na wszystkich kontynentach, które włączają się w obchody tego szczególnego dnia. Śmierć i obrażenia na drodze to zdarzenia nagłe, gwałtowne i z pewnością traumatyczne. Ich wpływ pozostaje długotrwały, czasem nieprzemijający. Corocznie miliony kolejnych poszkodowanych, pogrążonych w smutku i osieroconych z każdego zakątka świata dołączają do niezliczonych milionów już cierpiących osób. Dlatego dzień ten poświęcony jest pamięci wielu milionów zabitych oraz poszkodowanych w wypadkach drogowych ich rodzinom, bliskim, a także najbliższemu otoczeniu.

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych ustanowiły ofiary zdarzeń drogowych. Ciężar smutku i cierpienia, z którym boryka się ogromna liczba osób jest tym większa, z powodu tego, iż wiele ofiar to ludzie młodzi. Pewnym ważnym aspektem jest to, że wielu zdarzeń można było zapobiec.

Jeżeli chodzi o historię, to Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych został zapoczątkowany w 1993 roku przez angielską organizację Road Peace. W 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ zaprosiło państwa członkowskie i społeczność międzynarodową. Dzień ten ma być wyrazem uznania dla ofiar wypadków drogowych i ich rodzin jednocześnie stanowić odpowiedź na wielką potrzebę ofiar wypadków drogowych, potrzebę upowszechnienia ich straty i cierpienia.

Każdego dnia na świecie w wypadkach drogowych ginie około 4 tysiące osób, a setki tysięcy zostaje rannych i poszkodowanych. Rocznie w wypadkach drogowych na całym świecie ginie ponad 1,2 mln osób. Ci, którzy przeżyli wypadki drogowe jak i ich rodziny noszą duchowe zranienia i traumę po tragicznej stracie najbliższych.

W tych dniach funkcjonariusze pionu ruchu drogowego apelują o rozsądek oraz rozwagę na drodze.

KWP Wrocław/al