Dzielnicowy po służbie zatrzymał kierowcę z 1,5 promilami (film)

Data publikacji 18.11.2024

Służba dzielnicowego to nie tylko wykonywanie codziennych obowiązków, ale przede wszystkim nieustanna gotowość do działania w trosce o bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Dowodem na to jest postawa sierż. Krzysztofa Zarzyckiego z Posterunku Policji w Przytocznej, który w piątek, mimo że był po służbie, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Mężczyzna miał w organizmie 1,5 promila, a swoją niebezpieczną jazdą mógł doprowadzić do tragedii.