Policjanci zatrzymali sprawcę napaści na tle seksualnym Data publikacji 18.11.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z cieszyńskiej komendy kilka chwil po przyjęciu zawiadomienia o przestępstwie zatrzymali 31-letniego mężczyznę podejrzewanego o napaść na tle seksualnym. Do zdarzenia doszło w Cieszynie. Zatrzymany przez policjantów napastnik został doprowadzony do prokuratury i przed oblicze sądu. Został tymczasowo aresztowany.

W czwartek (7 listopada br.) po godzinie 9 rano policjanci otrzymali informację dotyczącą napaści na tle seksualnym. Do zdarzenia doszło w Cieszynie na ulicy Folwarcznej. Natychmiastową interwencję na miejscu zdarzenia podjęli dzielnicowi, którzy przekazali zebrane informacje kolegom z pionu kryminalnego, wiedząc, że w tej sytuacji liczy się każda minuta.

Mundurowi działali wielotorowo, zabezpieczając ślady na miejscu zdarzenia, zbierając informacje oraz dowody procesowe. Natychmiast dołączyli do nich inni policjanci. Ze wstępnych informacji wynikało, że pokrzywdzoną kobietę śledził nieznany jej mężczyzna, który dłuższy czas szedł za nią. W pewnym momencie, wykorzystując swoją przewagę fizyczną oraz fakt, że idą sami, zaatakował ją. Kobieta próbowała się bronić i zaczęła głośno krzyczeć, co zwróciło uwagę mężczyzny, który natychmiast zareagował. Napastnik przestraszył się i uciekł.

Policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza zabezpieczyła na miejscu zdarzenia ślady kryminalistyczne. Co najważniejsze, interweniujący policjanci szybko ustalili wstępnie rysopis podejrzanego o napaść mężczyzny, który uciekł w kierunku ogródków działkowych. Przestępca nie zdołał się ukryć przed mundurowymi. Szybko został zatrzymany przez policjantów operacyjnych cieszyńskiej komendy, którzy zauważyli go na ulicy Heczki, a więc niespełna kilometr od miejsca zdarzenia.

31-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut związany z doprowadzeniem pokrzywdzonej przemocą do poddania się innej czynności seksualnej. Przestępstwo to podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Na wniosek cieszyńskiej prokuratury, który został zaakceptowany przez sąd, podejrzany został tymczasowo aresztowany.