Kolejne uderzenie w przestępczość narkotykową Data publikacji 18.11.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Łodzi zatrzymali 39-latka, który w miejscu zamieszkania uprawiał konopie i posiadał marihuanę przygotowaną do dystrybucji. Policjanci zabezpieczyli prawie 5 kg tego narkotyku. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za które grozi kara do 10 lat więzienia.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Łodzi, na co dzień zajmujący się eliminowaniem z rynku substancji zabronionych cały czas zbierają informacje o osobach trudniących się tym procederem. Kiedy wpadli na trop plantacji konopi innych niż włókniste na terenie łódzkich Bałut, przystąpili do działania. Szybko zebrali informacje o mężczyźnie przebywającym pod tym adresem.

W środę, 13 listopada 2024 roku przystąpili do obserwacji wytypowanego domu, w rejonie którego wyczuli charakterystyczny zapach marihuany. Decyzja o rozpoczęciu realizacji zapadła natychmiast. Policjanci weszli do domu jednorodzinnego, tam zastali zaskoczonego 39-latka. Policyjny nos i tym razem nie zawiódł funkcjonariuszy. W piwnicy odnaleźli działającą w pełni wyposażoną plantację, a w niej 25 sztuk krzaków konopi innych niż włókniste w fazie kwitnienia. Funkcjonariusze przystąpili do szczegółowego przeszukania pomieszczeń i odnaleźli również gotowy susz roślinny ukryty w plastikowych wiadrach oraz torebki foliowe z suszem roślinnym. 39-latek został zatrzymany.

W toku dalszych czynności policjanci przeszukali pojazd należący do mężczyzny, gdzie odnaleźli kolejne narkotyki. Czynności realizowane były z udziałem technika kryminalistyki i grupy dochodzeniowo-śledczej z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. W wyniku tej realizacji policjanci zabezpieczyli prawie 5 kg suszu roślinnego. Badanie testerem narkotykowym potwierdziło, że była to marihuana. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty.

Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.