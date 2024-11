Motocyklista nie zatrzymał się do kontroli. Okazało się, że ma cofnięte uprawnienia, dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, a przy sobie kokainę Data publikacji 18.11.2024 Powrót Drukuj Kara ponad 7 lat pozbawienia wolności i nawet 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów, jak również wysoka dolegliwość finansowa, grożą 50-latkowi, który nie zatrzymał się do kontroli i uciekał przed policjantami. Mężczyzna ma cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów i dwa aktywne sądowe zakazy. Ponadto policjanci znaleźli przy nim środki odurzające, najprawdopodobniej kokainę.

W piątek (15 listopada) późnym wieczorem w Lęborku uwagę policjantów ruchu drogowego zwrócił motocyklista, który jechał jednośladem bez włączonych świateł mijania. Mundurowi nadali mu sygnały do zatrzymania się. Mężczyzna nie zareagował i przyspieszył. Policjanci natychmiast ruszyli za nim włączając w radiowozie sygnały dźwiękowe i błyskowe. Motocyklista kontynuował ucieczkę, wjeżdżając do Nowej Wsi Lęborskiej. Tam na jednym ze skrzyżowań, stracił panowanie nad jednośladem i przewrócił się. Okazało się, że to 50-letni mieszkaniec gminy Nowa Wieś Lęborska, który ma cofnięte uprawnienia i dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Policjanci sprawdzili stan jego trzeźwości, nie stwierdzając nieprawidłowości i odholowali jego motocykl na parking strzeżony. W portfelu 50-latka funkcjonariusze znaleźli woreczek z proszkiem, który zabezpieczyli. Wstępne badania wykazały, że to kokaina bądź jej pochodne.

Śledczy przedstawili 50-latkowi zarzuty niezastosowania się do polecenia zatrzymania pojazdu, jazdy pomimo cofniętych uprawnień oraz sądowych zakazów, jak również posiadania środków odurzających. Za te przestępstwa grozi kara 5 lat pozbawienia wolności. W związku z tym, że mężczyzna działał w warunkach recydywy, bo odbywał już karę pozbawienia wolności za przestępstwo w ruchu drogowym, za kratki może trafić na dłużej. Odpowie też za wykroczenie prowadzenia pojazdu bez wymaganych przepisami świateł.

Przypominamy, że w razie skazania za przestępstwo określone w art. 178 b kk (niestosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu) sąd orzeka wobec sprawcy świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5 do 60 tysięcy złotych.