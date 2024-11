Dzieciństwo bez Przemocy – finał ogólnopolskiej kampanii Data publikacji 19.11.2024 Powrót Drukuj Dziś odbędzie się finał ogólnopolskiej kampanii „Dzieciństwo bez Przemocy”, której organizatorami są Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Krajowa Koalicja na rzecz Ochrony Dzieci, a jednym z partnerów jest polska Policja. Z tej okazji, na znak sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci, mieszkańcy Warszawy przejeżdżający ulicą Puławską o godz. 17.00 będą mogli zobaczyć fasadę budynku Komendy Głównej Policji podświetloną na kolor czerwony.

Na finał ogólnopolskiej kampanii „Dzieciństwo bez Przemocy” dzisiejsza data, 19 listopada, nie jest wybrana przypadkowo. To właśnie na ten dzień przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Kampania pomyślana jest jako coroczne wydarzenie mobilizujące całe społeczeństwo do zapobiegania krzywdzeniu dzieci. Organizacje i instytucje, w tym polska Policja, w całym kraju od początku października podejmowały różne inicjatywy edukacyjne, które miały na celu zwrócenie uwagi na problem krzywdzenia dzieci. Od 8 października poszczególne jednostki Policji w kraju (komendy wojewódzkie, powiatowe/miejskie, komendy rejonowe) prowadziły zajęcia edukacyjno-profilaktyczne w tym zakresie. W ten sposób policjanci uwrażliwiali społeczeństwo na temat przemocy wobec najmłodszych.

Według „Barometru postaw wobec krzywdzenia dzieci w Polsce 2024“, badania przeprowadzonego przez Ipsos Polska i Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, w ostatnim roku co piąty Polak był świadkiem stosowania kar fizycznych wobec dziecka. Aż 28% z tych osób w żaden sposób na tę przemoc nie zareagowało. Co więcej, jeden na trzech dorosłych obywateli naszego kraju dopuszcza stosowanie przemocy fizycznej wobec dzieci, a co piąty uważa, że kary fizyczne są dobrym narzędziem wychowawczym i są skuteczniejsze od rozmów. Te wyniki pokazują, że wiele jest jeszcze do zrobienia i pomimo spadku liczby osób popierających przemoc wobec dzieci na przestrzeni ostatnich 20 lat, nadal potrzebna jest zmiana świadomości w polskim społeczeństwie.

Jak widać po tych danych przemoc wobec dzieci to w naszym kraju wciąż poważny problem. Na szczęście coraz więcej osób zaczyna dostrzegać skalę i skutki tego zjawiska. Stajemy się bardziej świadomi, staramy się być lepszymi rodzicami, uczymy się, jak wspólnie działać na rzecz dzieciństwa mocy – bez przemocy.

Reaguj! Nie bądź obojętny!

Szczegóły Kampanii można znaleźć pod linkiem: https://fdds.pl/kampania-dziecinstwo-bez-przemocy.html

Wyk. mat. organizatora kampanii