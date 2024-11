Chciał zainwestować w kryptowaluty i zarobić. Stracił swoje oszczędności Data publikacji 18.11.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu ostrzegają przed oszustwami, które czyhają na nieświadomych użytkowników internetu. Na stronach internetowych czy na portalach społecznościowych można znaleźć fałszywe ogłoszenia o możliwości szybkiego zysku poprzez inwestycję w kryptowaluty.

O tym, jak bardzo nieprzewidywalny i niebezpieczny jest rynek kryptowalut, przekonał się już nie jeden pokrzywdzony. Mowa tu o metodzie oszustwa „na kryptowaluty”. Doskonałym narzędziem dla cyberprzestępców nie musi być złośliwe oprogramowanie komputerowe. Wystarczy odpowiednia socjotechnika, czyli atak psychologiczny. Oszuści kontaktują się z ofiarami poprzez media społecznościowe i oferują bardzo zyskowną inwestycję. Kończy się to zainstalowaniem oprogramowania, które przechwytuje ich loginy oraz hasła do kont bankowych.

Sprawcy dzwonią do pokrzywdzonego, oferując szybki i duży zysk w obrocie kryptowalutą. Oszuści manipulują swoimi ofiarami tak, aby myśleli, że będą inwestować w kryptowaluty. W rzeczywistości w wyniku oszusta pokrzywdzony instaluje w swoim komputerze program umożliwiający tzw. zdalny pulpit. Następnie z pokrzywdzonym kontaktuje się przedstawiciel fałszywej firmy, oferując inwestycję związaną z kryptowalutą najczęściej o nazwie „Bitcoin”. Dzwoniący namawia pokrzywdzonego do pobrania aplikacji np. służącej do zainstalowania zdalnego pulpitu. Za pomocą niej oszust może wykonywać operacje na komputerze pokrzywdzonego np. zaciągać błyskawiczne pożyczki, wykonywać nieautoryzowane transakcje lub „wyprowadzać” zgromadzone oszczędności.

Policjanci ostrzegają i apelują o zachowanie rozsądku przy transakcjach internetowych. Jeśli telefonicznie skontaktuje się z Tobą ktoś, kto:

chce szybko uzyskać Twoje dane,

oferuje Ci możliwość uzyskania szybkich i wysokich zysków dzięki inwestycji w kryptowaluty,

chce zainstalować na Twoim komputerze program do zdalnego sterowania.

Zastanów się przez chwilę! Skontaktuj się w tej sprawie z kimś bliskim, znajomym, zachowaj ostrożność i nie daj się skusić atrakcyjną ofertą! Jeżeli podejrzewasz, że padłeś ofiarą oszustwa, skontaktuj się ze swoim bankiem oraz zawiadom Policję.

To ważne!

Pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w żaden sposób nie uczestniczą w transakcjach, które są związane z kryptowalutami. Tym samym, powoływanie się na jakikolwiek udział Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego lub osób upoważnionych przez organ nadzoru w transakcjach nabycia, lub zbycia kryptowalut, nie ma żadnych podstaw i jest jednym z elementów, który przestępcy wykorzystują w celu zdobycia naszego zaufania i w konsekwencji przeprowadzenia czynności oszukańczej i pozyskania naszych środków.