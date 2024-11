Policyjny pilotaż do szpitala Data publikacji 18.11.2024 Powrót Drukuj Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu przeprowadzili pilotaż ciężarnej kobiety do szpitala. Dzięki pomocy policjantów, przyszła mama bardzo szybko dotarła do placówki służby zdrowia.

Do niecodziennego pilotażu doszło w minioną sobotę (16 listopada), po godzinie 15.00 dzielnicowi, jadąc drogą krajową K22 w kierunku Gorzowa zauważyli, że jadący za nimi pojazd osobowy kilkukrotnie wysyła im sygnały światłami drogowymi. Mundurowi zatrzymali się na pobliskim parkingu, aby zapytać, co jest przyczyną tej sytuacji. W rozmowie z kierującym ustalili, że odebrał telefon od żony, która jest w zaawansowanej ciąży i poinformowała go, że zaczął się poród. Mężczyzna poprosił funkcjonariuszy o pomoc.

Po poinformowaniu dyżurnego jednostki o zaistniałej sytuacji dzielnicowi, używając sygnałów dźwiękowych i błyskowych ruszyli za kierującym do miejsca zamieszkania, gdzie oczekiwała rodząca kobieta. Z uwagi na fakt, iż potrzebna była natychmiastowa pomoc medyczna asp. Agnieszka Roman i mł. asp. Marek Bednarski podjęli decyzje o pilotowaniu rodzącej do szpitala w Wałczu.

Dzięki pomocy policjantów przyszła mama bardzo szybko dotarła do placówki służby zdrowia, gdzie przekazana została personelowi medycznemu.