Nietypowe zachowania podczas interwencji Data publikacji 18.11.2024 Powrót Drukuj Podejmowanie interwencji i reagowanie na niestandardowe zachowania osób - na kursach specjalistycznych z tego zakresu kształcą się w słupskiej Szkole policjanci podejmujący tego rodzaju działania oraz policjanci zdobywający uprawnienia instruktorskie w tym zakresie.

Tematyka ćwiczeń i zajęć to efekt analizy interwencji, które na co dzień podejmują podczas swojej służby policjanci prewencji oraz innych pionów podczas działań patrolowych.

Uczestnikami kursu są policjanci służby prewencyjnej, którzy na co dzień podejmują interwencje między innymi wobec osób, których zachowanie wskazuje, że mogą znajdować się w stanie silnego wzburzenia emocjonalnego, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych albo w stanie upojenia alkoholowego.

W trakcie ćwiczeń i symulacji omawiane jest także postępowanie w sytuacjach nietypowych, które zagrażają życiu, na przykład stan Excited delirium, który może wystąpić po spożyciu nowych środków psychoaktywnych.

Policjanci doskonalą również swoje umiejętności w zakresie postępowania ratowniczego na miejscu interwencji. W trakcie ćwiczeń prowadzona jest między innymi resuscytacja krążeniowa, udzielanie pomocy po urazie, czy przygotowanie poszkodowanej osoby do transportu i nadzorowania jego stanu do czasu przekazania służbom medycznym.

Cały okres kursu to ćwiczenia praktyczne, które kończą się symulacją pełnej interwencji przeprowadzanej według różnych scenariuszy zarówno na dworze jak i pomieszczeniach zamkniętych.



W ostatnich dniach zakończyliśmy także szkolenie instruktorskie z zakresu podejmowania interwencji i reagowania na niestandardowe zachowania osób, które znajdują się między innymi pod wpływem środków psychoaktywnych i nie kontrolują swoich zachowań.

Uprawnienia instruktorskie uzyskała grupa policjantów reprezentujących wszystkie garnizony Policji w Polsce.

Kolejny kurs instruktorski dla grupy policjantów z różnych stron kraju rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu. Jego absolwenci uzyskają uprawnienia do prowadzenia samodzielnych szkoleń w swoich jednostkach.