Policjanci ruchu drogowego pomogli kierowcom w potrzebie

Wczoraj rano gdańscy policjanci ruchu drogowego na skrzyżowaniu al. Zwycięstwa i ul. 3 Maja zauważyli auto, które uległo awarii. Funkcjonariusze postanowili pomóc kierującemu zepchnąć auto w bezpieczne miejsce. Dzięki reakcji policjantów udało się szybko udrożnić ruch i uniknąć niebezpiecznej sytuacji. Kwadrans później ten sam patrol na ul. Kartuskiej w ten sam sposób zareagował, widząc, że pomocy potrzebuje starszy mężczyzna kierujący toyotą.

Zadaniem policjantów ruchu drogowego jest reagowanie na wszelkie przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym. Na co dzień patrolują oni ulice Gdańska, dbając o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jak wszyscy policjanci reagują też na każde zdarzenie, które może być potencjalnie niebezpieczne lub tam, gdzie potrzebna może być zwyczajna ludzka pomoc. Tak też było i tym razem.

Wczoraj około godziny 9:00 st. post. Kamil Rogowski i st. post. Karol Panter jadąc al. Zwycięstwa, na wysokości skrzyżowania z ul. 3 Maja zauważyli, że jedno z aut zatrzymało się na pasie ruchu. Policjanci zainterweniowali i ustalili, że unieruchomiony volkswagen odmówił właścicielowi posłuszeństwa. Funkcjonariusze postanowili pomóc kierującemu zepchnąć auto w bezpieczne miejsce. Dzięki reakcji policjantów udało się szybko udrożnić ruch i uniknąć niebezpiecznej sytuacji. Kwadrans później ten sam patrol jadąc ul. Kartuską, zareagował tak samo, widząc, że pomocy potrzebuje starszy mężczyzna kierujący toyotą. Jego samochód również uległ awarii i zatrzymał się na pasie ruchu. Mundurowi pomogli kierowcy i zepchnęli pojazd na pobocze.

Czy wiesz, jak postąpić w trakcie awarii pojazdu?

Każdy użytkownik samochodu, powinien zdawać sobie sprawę, że również jego pojazd jest podatny na różnego rodzaju awarie. By przestrzec się przed nieplanowanym postojem na drodze, ważne jest, by regularnie dokonywać przeglądów naszych pojazdów.

Pamiętajmy, że według przepisów prawa o ruchu drogowym, każdy pojazd poruszający się po drodze publicznej ma być tak utrzymany i wyposażony, by nie zagrażał innym uczestnikom ruchu drogowego. Niemniej, choć będziemy na 100% pewni sprawności naszego pojazdu i systematycznie dokonywali wszystkich napraw to i tak może przydarzyć się nam awaria, która jest zależna od wielu czynników.

Każdy odpowiedzialny kierowca powinien być przygotowany na niespodziewane wydarzenia na drodze, by w zależności od sytuacji mógł zapewnić bezpieczeństwo sobie, pasażerom oraz innym użytkownika dróg.

Najważniejszą kwestią w przypadku awarii jest bezpieczeństwo, w takiej sytuacji pamiętajmy by:

włączyć światła awaryjne w każdym przypadku, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne

zjechać poza drogę, a jeżeli nie jest to możliwe zatrzymać pojazd na poboczu jak najbliżej krawędzi jezdni

w terenie zabudowanym umieścić w odległości 1 metr trójkąt ostrzegawczy od pojazdu

w terenie niezabudowanym umieścić w odległości 30-50 metrów trójkąt ostrzegawczy od pojazdu

na autostradzie i drodze ekspresowej, umieścić w odległości 100 metrów trójkąt ostrzegawczy od pojazdu

Ważnym środkiem bezpieczeństwa, który zwiększa widoczność, jest założenie kamizelki odblaskowej oraz to aby wszyscy opuścili pojazd. I choć pogoda może nie sprzyjać, to pamiętajmy, że w razie postoju na ruchliwej drodze wnętrze naszego samochodu nie jest bezpiecznym miejscem. Na autostradzie i drodze ekspresowej po odpowiednim oznakowaniu awarii, najlepiej udać się za barierę energochłonną, by tam czekać na wezwaną pomoc.