#SuperDzielnicowy2024 na planie filmowym - epilog Data publikacji 19.11.2024 Powrót Drukuj Już 21 listopada 2024 r. o godz. 22.00 na kanale Puls 2 będzie można poznać efekty wizyty na planie filmowym tegorocznego laureata plebiscytu na #SuperDzielnicowego sierż. szt. Pawła Chmury z warszawskiego Śródmieścia, który oprócz innych nagród oraz wyróżnień zdobył statuetkę i tytuł #SuperDzielnicowego2024. Otrzymał również możliwość zagrania w serialu kryminalnym „Dzielnica strachu” emitowanym na kanale Puls 2.

Spełniając oczekiwania społeczne w zakresie zapewnienia poczucia bezpieczeństwa Policja poszukuje nowych form działania, a także partnerów chcących działać na rzecz bezpieczeństwa. Już od blisko dwóch lat Biuro Prewencji oraz Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji współpracują z Telewizją Puls, w tym w ramach kampanii społecznej pn. #DzielnicaBEZstrachu, której elementem jest plebiscyt na #SuperDzielnicowego. Jej celem jest przybliżenie społeczeństwu problematyki bezpieczeństwa i zainteresowanie nią, ale w nieco odmiennej konwencji. Inspiracją projektu był serial kryminalny „Dzielnica strachu”, którego kanwą jest służba dzielnicowych.

W ocenie samego laureata plebiscyt to bardzo ciekawa i innowacyjna inicjatywa, która faktycznie sprzyja wyjściu dzielnicowych do swojej społeczności, wszak to ta społeczność decydowała o jego wyniku. Jest to szczególnie ważne w przypadku dużych aglomeracji, gdzie występuje zjawisko znacznej anonimowości. Równie ciekawa i wciągająca jest formuła samego zakończenia plebiscytu, która zdecydowanie przyciąga mieszkańców do udziału w tym wydarzeniu – w końcu nie zawsze jest możliwość obcowania ze znanymi aktorami.

Więcej o samym plebiscycie i gali finałowej mogą Państwo przeczytać w artykule: #SuperDzielnicowy 2024

#SuperDzielnicowy2024 z ogromnym zapałem skorzystał z możliwości zagrania w serialu i z końcem października br. udał się na filmowy Gorczak, który w rzeczywistości znajduje się we Wrocławiu. Jak podaje od dziecka marzył, by być częścią ekipy aktorskiej i zagrać w filmie, a sam pobyt ocenia rewelacyjnie, ponieważ mógł zobaczyć pracę aktorów i całej ekipy od kuchni. Była to dla niego ogromna przygoda i przede wszystkim spełnienie wielkiego marzenia. Poczuł atmosferę panującą na planie, zobaczył wspaniałą grę aktorską Aleksandry Listwan i Macieja Kosmali, którzy wcielają się w role policjantów. Uczucie ciszy na planie przed każdym klapsem jest nie do opisania. Jak przyznaje lekką tremę miał od samego początku, kiedy pojawił się na planie i zobaczył wóz ekipy filmowej, ale cenne wskazówki od doświadczonych aktorów i reżysera dodały mu animuszu i pewności siebie. Na własnej skórze mógł się przekonać, że praca aktora wcale nie jest łatwa. Wymaga wiele skupienia i pokory.

Ponadto laureat faktycznie dostrzegł, że od dłuższego czasu wybrane seriale w swojej fabule traktują o aktualnych i realnych zagrożeniach i niebezpieczeństwach, które mogą dotknąć każdego z nas. Pokazują również, jak niwelować te zagrożenia i jakie mogą być konsekwencje niefrasobliwego zachowania np. oszustwa na wnuczka, policjanta czy amerykańskiego żołnierza. O ile ulotki czy plakaty mogą umknąć naszym oczom, o tyle te przemycone w serialu treści dotrą do większej liczby odbiorców, gdyż utożsamiamy się ze swoimi ulubieńcami ze szklanego ekranu. Uważa, że każdy sposób, który przyczyni się do poprawy świadomości społeczeństwa w kwestii aktualnych zagrożeń jest dobry.

Sierżant Chmura nie ma planów na przyszłość związanych z aktorstwem i póki co w dalszym ciągu robi swoje. Przyznaje jednak, że plebiscyt przyczynił się do jeszcze większej rozpoznawalności i ułatwił mu kontakty na wielu płaszczyznach. Od gali finałowej zagrał w jednym z krótkich filmów serii programu „Warszawa chroni” oraz brał udział w realizacji innych przedsięwzięć medialnych i charytatywnych, w tym spełnieniu marzenia 12-letniego Łukasza o byciu policjantem. W listopadzie po raz kolejny odwiedza dzieci na Oddziale Onkologicznym Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie i przekazuje im zebrane dla nich dary. A jeśli pojawi się kolejna propozycja, by zmierzyć się z tremą i wcielić w rolę policjanta, to nie mówi nie.

Na koniec musimy dodać, że plebiscyt #SuperDzielnicowy ma szansę stać się cyklicznym i trwają już uzgodnienia związane z trzecią edycją, natomiast w ramach partnerstwa z Telewizją Puls przygotowujemy dla Państwa kolejne działania, w tym w ramach akcji społecznej #ZnamTeNumery. W serialach „Dzielnica strachu” czy „Lombard. Życie pod zastaw” emitowanych przez Telewizję Puls oraz materiałach akcji w wątkach traktujących o bezpieczeństwie będziemy mogli zobaczyć inne twarze Policji.

Sierż. szt. Paweł Chmura nie może zdradzić szczegółów swojej roli, ale jak mówi zagrał samego siebie. Dzielnicowego Chmurę. Odcinek, w którym gościnnie wystąpi nosi numer 321. To ostatni, można powiedzieć honorowy, odcinek 7. sezonu „Dzielnicy strachu”. Zaprasza do jego obejrzenia na kanale Puls 2, wieczorem 21 listopada 2024 r. o godz. 22.00. Cały wywiad z #SuperDzielnicowym2024 będą mogli Państwo przeczytać w najbliższym wydaniu Gazety Policyjnej.

Tekst: mł. insp. Arkadiusz Kopczyński

fot. Paweł Jakubek, Telewizja Puls