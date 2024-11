Atak epilepsji w środku miasta. Pomoc i ochronę zapewnili policjanci z Dobrego Miasta

Data publikacji 19.11.2024

Policjanci z Dobrego Miasta ruszyli do pomocy mężczyźnie, który upadł na chodnik z atakiem epilepsji. Mundurowi zastali go z drgawkami, płytkim oddechem. Zabezpieczyli jego głowę, udrożnili drogi oddechowe i kontrolowali funkcje życiowe do czasu, aż poszkodowanym zajęli się ratownicy medyczni.