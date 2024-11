Ukradli samochód w Czechach – wpadli w ręce myślenickich policjantów

Data publikacji 20.11.2024

Myśleniccy policjanci zatrzymali dwóch obywateli Czech, którzy w swoim kraju ukradli Dacię Duster i przyjechali do Polski, żeby ją sprzedać. Zanim doszło do transakcji, czescy przestępcy wpadli w ręce mundurowych z Myślenic. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. Grozi im nawet do 10 lat pozbawienia wolności.