Dzielnicowi z Gorlic zapobiegli tragedii Data publikacji 20.11.2024 Powrót Drukuj W dniu 18 listopada br., dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach, w trakcie prowadzonych w okresie jesienno-zimowym kontroli pustostanów i osób samotnie mieszkających pomogli samotnej i wycieńczonej osobie, która znajdowała się w stanie zagrożenia życia i zdrowia.

W dniu 18 listopada br., w godzinach południowych policjanci Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach st. asp. Ewa Bożek i st. sierż. Karol Pawłowski, w związku z zadaniami dotyczącymi okresu jesienno-zimowego i niskimi temperaturami dokonywali kontroli miejsc zamieszkania osób starszych i samotnych. W trakcie kontroli na terenie podległym, w jednej z miejscowości gminy Gorlice, policjanci udali się do samotnie mieszkającej 91-latki, aby sprawdzić, czy nie potrzebuje jakiejś pomocy. Dzielnicowej pomimo pukania nikt nie otworzył drzwi. Zaniepokojona tym, ponieważ wcześniej to się nie zdarzało, zajrzała przez okno do domu. Zobaczyła, że seniorka leżała bez ruchu na łóżku. Po wejściu do domu i sprawdzeniu czynności życiowych, okazało że kobieta była przytomna, ale bez żadnego kontaktu, ponieważ była bardzo osłabiona. Wtedy udzielono kobiecie pierwszej pomocy przedmedycznej i wezwano na miejsce pogotowie ratunkowe. Ratownicy medyczni stwierdzili, że jest skrajnie wycieńczona i wymaga hospitalizacji, ze względu na zagrożenia życia i zdrowia. Kobieta została przewieziona do szpitala, a policjanci powiadomili krewnego, który opiekował się kobietą o zaistniałej sytuacji.

W okresie jesienno-zimowym policjanci z powiatu gorlickiego zwracają szczególną uwagę na osoby samotne, starsze, a także nietrzeźwe, ze względu na możliwość szybkiego wychłodzenie organizmu u takich osób. Sprawdzają także miejsca ewentualnego przebywania osób czasowo bezdomnych, takie jak pustostany, altany działkowe, czy prowizoryczne szałasy. Jeżeli wiemy o osobie samotnie mieszkającej, albo jest to ktoś z naszej rodziny, lub jeśli zauważymy człowieka leżącego na chodniku, czy śpiącego na ławce, zareagujmy. Jeżeli widzimy kogoś, kto może szukać pomocy, a jest niezaradny albo boi się lub nie potrafi wyrazić prośby o pomoc, lub osobę, która według nas potrzebuje pomocy, nie przechodźmy obojętnie obok drugiego człowieka, któremu może grozić wychłodzenie.

Policja zwraca się z apelem o reagowanie w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia drugiej osoby. Nie przechodźmy obojętnie obok kogoś, komu może grozić zamarznięcie. Zwróćmy uwagę na sąsiadów, zwłaszcza tych samotnych i starszych, czy są przygotowani do zimy. Mogą oni otrzymać doraźną pomoc w placówkach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu gorlickiego.

Funkcjonariusze Policji nie zawsze są w stanie dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy, dlatego też jeśli mamy informacje o tym, że osobie w najbliższym otoczeniu dzieje się krzywda, powiadommy odpowiednie służby. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112 lub do ośrodka pomocy społecznej, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.