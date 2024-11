Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 20.11.2024 Powrót Drukuj Skierniewicki policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał kierującego, który miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna był tak pijany, że przejechał przez środek ronda, uszkodził swój samochód i zablokował ruch na skrzyżowaniu.

Posterunkowy Sebastian Seliga we wtorek, 19 listopada 2024 roku w czasie wolnym od służby jadąc ul. Zwierzyniecką zauważył, że na rondzie stoi auto, które blokuje ruch. W związku z podejrzeniem, że ktoś może potrzebować pomocy funkcjonariusz natychmiast podszedł do pojazdu marki Renault. Policjant zauważył, że wszystkie szyby w tym aucie są zaparowane, a silnik włączony. Po otworzeniu drzwi samochodu okazało się, że w środku za kierownicą znajduje się mężczyzna, od którego czuć było silną woń alkoholu. Funkcjonariusz niezwłocznie wyciągnął kluczyki ze stacyjki pojazdu, aby uniemożliwić nietrzeźwemu kierowcy odjazd oraz poinformował dyżurnego skierniewickiej komendy o zdarzeniu.

Policjanci drogówki po przyjeździe na miejsce przeprowadzili badanie trzeźwości, okazało się, że kierujący 49-latek miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Z ustaleń wynika, że pijany mężczyzna zjechał z wiaduktu na ul. Zwierzynieckiej, nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze, w wyniku czego przejechał przez środek ronda, uszkodził znak oraz swój samochód. Teraz za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem, grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, bardzo wysoka grzywna oraz sądowy zakaz kierowania.

To kolejny raz, kiedy funkcjonariusz, będąc po służbie udowodnił, że dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny jest ważne dla policjantów przez całą dobę! Gratulujemy post. Sebastianowi Selidze postawy godnej naśladowania!