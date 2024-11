Wyprzedzanie na przejściu zakończone wysokim mandatem i punktami karnymi Data publikacji 20.11.2024 Powrót Drukuj Gorzowscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego, który wyprzedzał na przejściu dla pieszych inny pojazd. Ten niebezpieczny manewr, wykonany w trudnych warunkach pogodowych, musiał spotkać się ze stanowczą reakcją policjantów, którzy jechali tuż za kierowcą. Za swoją jazdę mężczyzna został ukarany wysokim mandatem i sporą ilością punktów karnych.

Funkcjonariusze ruchu drogowego w ramach grupy Speed często pojawiają się na drodze wojewódzkiej numer 132. Kierowcy pozwalają sobie tam na zbyt wiele. Funkcjonariusze wielokrotnie zatrzymywali tam uprawnienia do kierowania za zbyt szybką jazdę w obszarze zabudowanym. Policjanci w nieoznakowanym radiowozie rejestrują także niebezpieczne zachowania kierowców. Jedną z takich sytuacji funkcjonariusze nagrali we wtorek (19 listopada) w miejscowości Kamień Mały.

Policjanci jechali za kierowcą audi, który w pewnym momencie zdecydował się na niebezpieczny manewr. Mężczyzna wyprzedzał inny pojazd na przejściu dla pieszych. Takie zachowanie musiało zakończyć się natychmiastowym zatrzymaniem do kontroli. Na 75-latka nałożono mandat w wysokości 1500 złotych i 15 punktów karnych. Na szczęście nikogo na pasach nie było.

We wtorek pogoda nie była łaskawa dla kierowców. Padający śnieg i deszcz nie ułatwiały jazdy. Na śliskiej nawierzchni droga hamowania zdecydowanie się wydłuża. Pamiętajmy, by przy takiej pogodzie zachować rozsądek, bo jeden błąd może doprowadzić do tragedii.

( KWP w Gorzowie Wielkopolskim / kp)

Poniższy film przedstawia sytuację opisaną w tekście.