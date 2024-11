Nocne poszukiwania zaginionego seniora zakończone odnalezieniem mężczyzny Data publikacji 20.11.2024 Powrót Drukuj Przedwczoraj wieczorem bolesławieccy policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 73-latka, który jest schorowany i przyjmuje na stałe leki. Z uwagi na warunki atmosferyczne oraz stan zdrowia mężczyzny, bolesławieccy policjanci natychmiast ruszyli na poszukiwania, które po 4 godzinach zakończyły się odnalezieniem seniora.

W poniedziałek (18 listopada) po godzinie 21.00 do bolesławieckiej jednostki Policji wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 73-latka. Schorowany mężczyzna opuścił miejsce zamieszkania po sytuacji konfliktowej i nie można było ustalić, gdzie się znajduje. Z uwagi na fakt, że senior to osoba schorowana i wymagająca przyjmowania stale leków, jego zdrowie lub życie mogło być zagrożone. Dlatego komendant bolesławieckiej jednostki zdecydował o konieczności podjęcia natychmiastowych intensywnych działań poszukiwawczych. Policjanci zostali ściągnięci do służby w trybie alarmowym, aby jak najwięcej mundurowych ruszyło w teren na poszukiwania zaginionego. Do nocnych działań włączył się również lwówecki policjant z psem służbowym.

Na jednym z osiedli patrol z komisariatu zauważył mężczyznę, którego wygląd odpowiadał rysopisowi zaginionego. Po 4 godzinach działań poszukiwawczych 73-latek został odnaleziony i przekazany pod opiekę służbom medycznym.

Temperatury coraz niższe, więc życie i zdrowie osób przebywających poza ogrzanymi miejscami, może być zagrożone. Reagujmy, widząc osoby potrzebujące pomocy. Nie bądźmy obojętni!