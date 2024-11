Bankowcy dla cyberedukacji: Uważaj na ataki cyberprzestępców z wykorzystaniem socjotechnik

Data publikacji 21.11.2024 Powrót Drukuj

Pamiętacie film „Tulipan”, czyli historię uwodziciela i oszusta matrymonialnego, który rozkochiwał w sobie kobiety? Dzisiaj mamy takich „Tulipanów” całe rzesze – amerykański żołnierz, niemiecka policjantka, samotny wdowiec poszukujący szczęśliwej miłości. Są to bardzo niebezpieczni oszuści, którzy używają socjotechnik po to, by wzbudzić zaufanie swojej potencjalnej ofiary, rozkochać ją w sobie żeby później ją okraść! – przypomina Katarzyna Skrzynecka w ramach kampanii „Bankowcy dla CyberEdukacji”.