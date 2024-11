Wspaniały gest dzielnicowego i jego rodziny Data publikacji 20.11.2024 Powrót Drukuj Dzielnicowy ze Złotoryi wraz ze swoją rodziną przekazali łóżko rehabilitacyjne osobie potrzebującej. Dzięki ich inicjatywie oraz zaangażowaniu pozostałych dzielnicowych ze złotoryjskiej jednostki Policji wsparcie trafiło do 90-letniego seniora, zapewniając mu wygodne miejsce do odpoczynku i regeneracji.

Funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi, na co dzień pełniący służbę na stanowisku dzielnicowego, wraz ze swoimi najbliższymi zainicjowali wspaniałą akcję. Posiadając w domu specjalistyczne łóżko rehabilitacyjne, postanowili je oddać osobie potrzebującej. Kiedy zaoferowali swoją pomoc, zgłosiła się do nich rodzina 90-latka ze Złotoryi, która potrzebowała takiego specjalistycznego łóżka. Konieczne jednak było przetransportowanie urządzenia o sporych rozmiarach. I tutaj z pomocą przyszli pozostali dzielnicowi ze złotoryjskiej jednostki Policji, którzy w swoim czasie wolnym pomogli zarówno w transporcie, jak i wniesieniu łóżka do domu 90-latka.

Dzięki zaangażowaniu złotoryjskich funkcjonariuszy rodzina seniora może liczyć na poprawę jakości życia i poczucie, że nie są sami w trudnych chwilach. Przekazany sprzęt nie tylko podniesie komfort życia schorowanego mężczyzny, ale również odciąży jego bliskich, ułatwiając codzienną opiekę.

Ta inicjatywa pokazuje, że praca policjantów to nie tylko dbanie o porządek i bezpieczeństwo, ale także troska o lokalną społeczność i wsparcie osób najbardziej potrzebujących. To piękny przykład służby na rzecz innych.