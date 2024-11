Telefoniczny instruktaż i walka o życie 4-latka zakończona happy endem Data publikacji 21.11.2024 Powrót Drukuj To było zdarzenie, w którym liczyły się minuty. Policjant pełniący służbę w Centrum Współpracy Służb w Świecku musiał zmierzyć się z sytuacją, w której chodziło o życie 4-letniego dziecka. Informację o zatrzymaniu akcji serca swojego syna przekazała mama. To polska rodzina, która mieszka we Frankfurcie nad Odrą. Dzięki profesjonalnemu instruktażowi, dziecku przywrócono oddech, zanim do mieszkania dotarła załoga pogotowia ratunkowego.

Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych funkcjonuje od grudnia 2007 roku. To data rozpoczęcia działalności placówki, która w sprawny i skuteczny sposób od 17 już lat koordynuje przepływ informacji dotyczących bezpieczeństwa po obydwu stronach Odry. Od samego początku służbę pełni tam podinspektor Mirko Bemben.

Elementem tej współpracy jest właśnie Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych działające pomiędzy dwoma pasami autostrady A2, na terenie byłego przejścia granicznego w Świecku. To z sali operacyjnej, będącej sercem centrum, koordynowane są wspólne działania, które podnoszą poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców miast położonych wzdłuż naszej zachodniej granicy. Za pośrednictwem tej placówki wymieniane są informacje dotyczące zwalczania szeroko rozumianej przestępczości transgranicznej, w tym dochodzeń i śledztw czy zatorów drogowych. Funkcjonariusze Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy są w stanie błyskawicznie przekazać wnioskowane przez partnera zagranicznego informacje w przypadku zdarzeń drogowych, zaginięć osób, mienia, poszukiwań osób czy pościgów transgranicznych. Ale zdarzają się telefony, takie jak ten, gdzie liczyły się nawet sekundy. Tak było właśnie w przypadku 4-letniego chłopca, który tracił oddech i robił się siny. Jego mama, polka, skontaktowała się z operatorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. Ten skierował rozmowę właśnie do Centrum w Świecku. Służbę w tym czasie pełnił doświadczony policjant podinspektor Mirko Bemben. Dlatego od razu, kiedy podniósł słuchawkę powiadomił funkcjonariuszy Landespolizei i bezpośrednio nawiązał kontakt z matką chłopca. Ten tracił oddech, był siny. Podinspektor Mirko Bemben przeprowadził instruktaż jak ma wyglądać pomoc udzielana dziecku. Mimo że kontakt z rozemocjonowaną matką był utrudniony, ta postępowała dokładnie tak, jak wskazywał policjant. Dzięki temu chłopiec został z czynnościami życiowymi przekazany niemieckiej załodze pogotowia ratunkowego i przewieziony do szpitala.

To już kolejny raz, kiedy policjanci z Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku wykazali się profesjonalizmem. Dzięki sprawnej koordynacji i błyskawicznej reakcji ratujemy zdrowie i życie.