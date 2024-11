Szkolenie dla funkcjonariuszy mołdawskich organów ścigania zwalczających korupcję. Data publikacji 21.11.2024 Powrót Drukuj W dniach od 4 do 8 listopada 2024 r. w Kiszyniowie odbyło się drugie szkolenie dla funkcjonariuszy mołdawskich organów ścigania, zorganizowane przez Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji w ramach projektu „Polska Pomoc na rzecz Mołdawii: Eliminacja korupcji poprzez zwiększenie potencjału służb zwalczających przestępczość korupcyjną”. Szkolenie skierowane było do przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Mołdawii, zajmujących się zapobieganiem, ujawnianiem oraz zwalczaniem przestępczości korupcyjnej. W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele mołdawskiej prokuratury.

Pierwsza edycja szkolenia miała miejsce od 30 września do 4 października 2024 r. Projekt ten realizowany jest w ramach Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2021 - 2030, który obejmuje pomoc rozwojową, humanitarną oraz edukację globalną. Priorytetami polskiej współpracy rozwojowej, zgodnie z założeniami programu, są: pokój, sprawiedliwość, równe szanse oraz silne instytucje.

Polską Policję w projekcie reprezentowali: Dyrektor Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji nadkom. Ewelina Mączkorowska, Naczelnik Wydziału do Walki z Korupcją mł. insp. Paweł Bańkowski, a także dwóch funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Korupcją oraz funkcjonariusz Wydziału do Spraw Odzyskiwania Mienia.

Głównym zadaniem szkolenia było wzmocnienie umiejętności mołdawskiej policji w walce z korupcją. Tematyka szkolenia dotyczyła problematyki zwalczania korupcji w sektorze publicznym, a także zagadnień związanych z ujawnianiem, odzyskiwaniem oraz zabezpieczaniem mienia.

Na grudzień 2024 roku została zaplanowana wizyta przedstawicieli mołdawskich organów ścigania oraz prokuratury krajowej w Warszawie. Celem tego spotkania jest wzmocnienie współpracy między funkcjonariuszami Biura Zwalczania Przestępczości Gospodarczej KGP a mołdawskimi służbami oraz prokuraturą krajową. Głównym tematem przewodnim będzie podsumowanie dotychczasowych działań w ramach projektu oraz prezentacja dobrych praktyk w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej, które mogą zostać wdrożone przez mołdawskie organy ścigania.

(Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP)