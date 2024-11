Brawurowa jazda i wyprzedzanie "na trzeciego" Data publikacji 21.11.2024 Powrót Drukuj Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się kierujący pojazdem marki Daewoo, którego nagrała kamera samochodowa innego kierowcy. Kierujący wyprzedzał na „trzeciego”, zmuszając innego uczestnika ruchu drogowego do hamowania i zjechania na pobocze. Na szczęście ostrożność kierowcy jadącego z przeciwka pozwoliła na unikniecie wypadku drogowego.

Na początku października w miejscowości Zalesie, na drodze wojewódzkiej nr 247, kierujący samochodem marki Daewoo wyprzedzał „na trzeciego”, zmuszając innego uczestnika ruchu drogowego do hamowania i zjechania na pobocze. Tylko dzięki szybkiej i prawidłowej reakcji kierującego pojazdem jadącym z przeciwka, nie doszło do czołowego zderzenia pojazdów.

To niebezpieczne zachowanie kierującego pojazdem zostało zarejestrowane kamerką samochodową i przesłane na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”.

Tego typu zachowanie kierujących to nie tylko brak kultury, ale również rażące łamanie przepisów. Za to wykroczenie kierujący pojazdem został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł i otrzymał 10 punktów karnych. Apelujemy o kulturę jazdy na drodze oraz wzajemny szacunek wobec innych uczestników ruchu drogowego. Zdrowy rozsądek i wzajemne poszanowanie wszystkich użytkowników dróg pozwolą nam bezpiecznie dotrzeć do celu. Pamiętajmy – na drodze nie jesteśmy sami!

Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiadom nas!

( KWP w Bydgoszczy / sc)