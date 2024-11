Policjanci, wracając z urlopu, zatrzymali nietrzeźwego kierującego Data publikacji 21.11.2024 Powrót Drukuj Policjanci w czasie wolnym od służby, zauważyli pojazd w rowie. Naturalnym odruchem funkcjonariuszy jest chęć udzielenia pomocy, wobec czego zainteresowali się losem kierowcy. Okazało się, że kierującemu nic się nie stało, jednak wyczuli od niego wyraźny zapach alkoholu. Wezwali patrol policjantów, którzy sprawdzili jego trzeźwość. Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

W środę, 20 listopada 2024 r. policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie i wykładowca z Akademii Policji w Szczytnie w czasie wolnym od służby, na jednej z dróg w powiecie płockim, zauważyli w rowie pojazd. Naturalnym odruchem funkcjonariuszy jest chęć udzielenia pomocy, wobec czego zatrzymali się i podeszli do kierowcy zapytać, czy wszystko w porządku. Mężczyzna odpowiedział zdawkowo, że nic mu nie jest, wysiadł z auta i pospiesznie skierował swoje pierwsze kroki na pobliską stację paliw, gdzie poprosił ekspedientkę o sprzedanie mu alkoholu. Policjant poszedł za nim, uniemożliwił mu kupno i wypicie alkoholu do czasu przyjazdu policyjnego patrolu. W tym czasie mrągowska funkcjonariuszka zadzwoniła na numer 112, informując o sytuacji oraz zabezpieczyła pojazd, którym mężczyzna kierował. Kierowca był zdenerwowany, próbował oddalić się z miejsca zdarzenia, powtarzając cały czas, że wypił alkohol po zdarzeniu. Policjanci skutecznie uniemożliwili mu ucieczkę i zapobiegli próbie oddalenia się do czasu przekazania mężczyzny dzielnicowym z Komisariatu Policji w Gąbinie, którzy bardzo szybko podjęli interwencję. Okazało się, że 42-letni mieszkaniec Płocka, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Dzięki zdecydowanej reakcji policjantów w czasie wolnym od służby oraz szybkiej interwencji policjantów z Gąbina 42-latek nie uniknie odpowiedzialności za skrajną nieodpowiedzialność i stworzenie niebezpieczeństwa na drodze.