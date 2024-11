Grajewscy policjanci odzyskali pojazd skradziony na terenie Słowacji Data publikacji 21.11.2024 Powrót Drukuj Grajewscy policjanci odzyskali skradziony na terenie Słowacji samochód. 36-letni kierowca został zatrzymany na terenie Grajewa. Mężczyzna, którym okazał się obywatel Litwy, usłyszał zarzuty, a skradziony Lexus wkrótce zostanie przekazany właścicielowi.

Grajewscy mundurowi dzięki współpracy z Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji oraz Strażą Graniczną na ulicy Sportowej w Grajewie zatrzymali kierującego lexusem. Pojazdem kierował 36-letni mężczyzna, który okazał się obywatelem Litwy. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych wyszło na jaw, że samochód jest zarejestrowany jako utracony. Do kradzieży auta doszło na terenie Słowacji. Ponadto kierującego poddano badaniu stanu trzeźwości. Okazało się, że prowadził mając prawie półtora promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a pojazd na policyjny parking. 36-latek usłyszał zarzuty paserstwa i zaboru tablicy rejestracyjnej, za które kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 5 oraz kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.