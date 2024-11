Seniorka odnaleziona! Dzielnicowi wygrali wyścig z czasem Data publikacji 22.11.2024 Powrót Drukuj W środę wieczorem policjanci szukali 81-latki mającej problemy z pamięcią. Leżącą w zaroślach, zziębniętą seniorkę odnaleźli dzielnicowi. Kobieta wróciła pod opiekę rodziny.

W środę (20 listopada) około godziny 19.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie został powiadomiony o zaginięciu kobiety w podeszłym wieku, cierpiącej na zaniki pamięci. Mąż seniorki zauważył jej zniknięcie około godz. 17.30. Szukał jej w domu i u sąsiadów, lecz bezskutecznie. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole.

Mundurowi od razu rozpoczęli poszukiwania 81-latki. W jej odnalezienie zaangażowali się również sąsiedzi. Liczyła się każda minuta, ponieważ na zewnątrz było ciemno, padał deszcz, a temperatura powietrza wynosiła około 2 stopni C. Z przekazanych informacji wynikało również, że seniorka jest ubrana nieadekwatnie do pory roku. Na szczęście poszukiwania nie trwały długo.

Leżącą w zaroślach, zziębniętą seniorkę odnaleźli dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Policjant okrył 81-latkę kurtką służbową i wezwał pomoc. Na szczęście okazało się, że hospitalizacja nie jest konieczna.

Starość nie zawsze wygląda tak, jak w kolorowych magazynach czy reklamach. Oprócz słabszej kondycji często dają o sobie znać choroby starcze­­ — demencja, choroba Alzheimera i inne dolegliwości powodujące problemy z poruszaniem się, zanikami pamięci i orientacją w terenie.

Zadbajcie o bezpieczeństwo seniorów!

jeśli osoba w podeszłym wieku mieszka sama, warto przekazać jej prosty w obsłudze telefon komórkowy i dzwonić kilka razy dziennie. Zadbajcie, aby bateria zawsze była naładowana;

odwiedzajcie starszych członków rodziny tak często, jak to możliwe;

dopilnujcie, aby regularnie przyjmowali leki przepisane przez lekarza. Senior może o nich zapomnieć, a to może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia;

poproście sąsiadów, aby zwracali uwagę na różne niepokojące zachowania. Zostawcie im swój numer telefonu, aby w razie konieczności, mogli się z wami jak najszybciej skontaktować;

warto rozważyć zakup zegarka z GPS, opaski lub innych urządzeń lokalizacyjnych.

Co robić, gdy zaginie senior? Przede wszystkim bez paniki!

Jeśli senior nie odbiera telefonu lub nie ma go w miejscu zamieszkania, to nie oznacza, że zaginął. Jego chwilowa nieobecność może być spowodowana wyjściem na spacer, spotkaniem ze znajomymi lub wyjściem do kościoła. Możecie na własną rękę sprawdzić najczęściej odwiedzane miejsca. Jeśli nieobecność przedłuża się, a senior ma problemy z pamięcią i traci orientację w terenie, należy powiadomić najbliższą jednostkę Policji.

Pamiętajcie, że dla policjantów na „wagę złota” jest aktualna fotografia osoby zaginionej. Przekażcie policjantom dokładne informacje dotyczące seniora – wiek, wzrost, wagę, kolor włosów, oczu, cechy charakterystyczne, ubiór, a także schorzenia. Jeśli senior wróci do domu – natychmiast poinformuj jednostkę biorącą udział w poszukiwaniach.