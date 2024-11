Kolejne działania wymierzone w grupę legalizującą pobyt cudzoziemców na terenie RP Data publikacji 22.11.2024 Powrót Drukuj CBŚP i SG zatrzymały kolejnych 2 podejrzanych do sprawy dot. gangu zajmującego się legalizowaniem pobytu obcokrajowców na terenie RP. Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa zalegalizowała pobyt kilkuset osób m.in. z Ukrainy, Indii, Pakistanu, Bangladeszu, Nepalu i Gruzji. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.

Funkcjonariusze z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się legalizowaniem pobytu obcokrajowców na terenie Polski.

W ostatnim czasie na terenie Warszawy funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn, 27-letniego obywatela Polski oraz 30-letniego obywatela Ukrainy, którzy podejrzani są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzanie decyzji administracyjnych, umożliwiających cudzoziemcom nielegalne uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy oraz pozwolenia na pracę w Polsce. Podczas zatrzymania funkcjonariusze zabezpieczyli między innymi pieniądze w różnych walutach o łącznej wartości wynoszącej blisko 130 tysięcy złotych. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i poświadczenia nieprawdy, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa przestępcza działała w latach 2017-2019 na terenie Polski, gdzie zalegalizowała pobyt kilkuset osób z Ukrainy, Indii, Pakistanu, Bangladeszu, Nepalu i Gruzji. Gang prowadził pozorne działalności gospodarcze, w ramach których wytwarzano dokumenty potwierdzające pracę cudzoziemców. Na ich podstawie w nieuprawniony sposób uzyskiwali oni karty pobytu w strefie Schegen, a także pozwolenia na pracę.

Ostatnia realizacja jest częścią śledztwa, w ramach którego, na początku 2024 roku, zatrzymano 8 osób, w tym obywatela Polski, który według śledczych jest prawdopodobnym liderem całej grupy przestępczej. Więcej o sprawie pisaliśmy w komunikacie „Uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą legalizującą pobyt cudzoziemcom w Polsce”.

Zespół Prasowy CBŚP na podstawie materiału NwOSG, zdjęcia: NwOSG