W ściganiu przestępców granice nie istnieją...

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Katowicach zajmują się tropieniem sprawców najpoważniejszych przestępstw. Śląscy „łowcy głów" wkraczają do akcji zwykle wtedy, gdy poszukiwani kładą na szalę wszystko, aby tylko nie wpaść w ręce sprawiedliwości. Metody i doświadczenie policyjnych poszukiwaczy jednoznacznie pokazują, że nawet granice państw nie są przeszkodą w namierzeniu przestępców i ściągnięciu ich do kraju…

W kwietniu 2024 roku policjanci z WPiIO KWP w Katowicach przejęli od chorzowskich śledczych sprawę poszukiwanego listami gończymi 23-letniego mężczyzny. Zebrane informacje pozwoliły na ustalenie, że podejrzany o liczne rozboje sprawca, ukrywa się w Holandii, gdzie ostatecznie w sierpniu został zatrzymany w mieście Velno. Pod koniec października sprowadzony do kraju, odbywa teraz 5-letni wyrok.

W czerwcu 2024 roku śląscy „łowcy głów” przejęli od częstochowskich policjantów sprawę 44-letniego mężczyzny, poszukiwanego listem gończym za usiłowanie zabójstwa. Śledczy namierzyli go w również w Holandii, gdzie w listopadzie został zatrzymany w miejscowości Zaandam. Obecnie oczekuje on na ekstradycję.

W lipcu śląscy poszukiwacze zajęli się sprawą poszukiwawczą, prowadzoną wcześniej przez mundurowych z Ustronia. Wspólnie z policjantami z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach, kilka dni temu namierzyli i zatrzymali w Ustroniu tego 46-latka, ściganego listem gończym za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i produkcję narkotyków.

W lutym policjanci z WPiIO przejęli od śledczych z Dąbrowy Górniczej sprawę poszukiwań listem gończym 48-letniego mężczyzny. Mężczyzna był podejrzany o wymuszenie rozbójnicze i przestępstwa narkotykowe, za co został skazany na 3,5 roku więzienia i na 9 lat za zabójstwo, posiadanie bez zezwolenia broni palnej i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Namierzony we Francji, kilka dni temu trafił do aresztu śledczego w Warszawie.

W październiku śląscy „łowcy głów” przejęli od tyskich policjantów sprawę poszukiwanego za pedofilię 22-latka. W połowie listopada mężczyzna został przez nich namierzony i zatrzymany w Gdańsku.

W październiku policjanci z WPiIO zajęli się prowadzoną wcześniej przez mysłowickich policjantów sprawą poszukiwawczą 36-letniego mężczyzny, ściganego za założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz przestępstwa narkotykowe. Na podstawie zebranych przez naszych poszukiwaczy informacji, mężczyzna został zatrzymany w listopadzie przez funkcjonariuszy CBŚP w Krakowie. Zatrzymany trafił już do aresztu w Piotrkowie Trybunalskim.

We wrześniu śląscy „łowcy głów” przejęli od śledczych z Dąbrowy Górniczej sprawę poszukiwanego za przestępstwa narkotykowe 28-latka. Zebrane przez naszych poszukiwaczy informacje, pozwoliły w październiku na zatrzymanie mężczyzny w miejscowości Alicante w Hiszpanii. W areszcie śledczym będzie on oczekiwał teraz na ekstradycję.

To tylko ostatnie kilka spraw, zrealizowanych przez policyjnych poszukiwaczy. O kolejnych, które nieustannie mają „na biegu”, z pewnością jeszcze poinformujemy.

(KWP w Katowicach / kp)