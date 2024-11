Policjant pomógł kobiecie, która znajdowała się w hipoglikemii Data publikacji 22.11.2024 Powrót Drukuj Raciborski kryminalny w czasie wolnym pomógł starszej kobiecie, która znajdowała się w hipoglikemii. Dzięki zdecydowanej i szybkiej reakcji mundurowego 88-latka bardzo szybko uzyskała fachową pomoc. „Pomagamy i chronimy” tym hasłem kierujemy się zarówno w codziennej służbie, jak i poza nią.

Wczoraj policjant z Raciborza, będąc w czasie wolnym od służby, usłyszał, jak jego sąsiadka woła, że jej mama potrzebuje pomocy. Mundurowy natychmiast zbiegł na dół, aby sprawdzić, co się stało. Wszedł do mieszkania i zobaczył, jak jej mama siedzi na łóżku, a kontakt z nią jest bardzo utrudniony.

88-latka miała problem z wysławianiem się i nie wiedziała, co się dzieje. Policjant natychmiast udzielił kobiecie pierwszej pomocy, ułożył kobietę w pozycji bezpiecznej i zadzwonił po pogotowie. W mieszkaniu sąsiadki oczekiwał na przyjazd Zespołu Ratownictwa Medycznego, cały czas kontrolując stan 88-latki. Po przebadaniu przez medyków okazało się, że kobieta miała stan hipoglikemiczny. Dzięki opanowaniu i szybkiej reakcji mundurowego 88-latka otrzymała fachową pomoc.

Ratowanie ludzkiego życia i pomaganie osobom będącym w potrzebie jest wpisane w codzienną służbę, każda taka sytuacja daje satysfakcję oraz motywuje do dalszego działania również, jeśli ma miejsce w czasie wolnym od służby.

Hipoglikemia (inaczej niedocukrzenie lub potocznie „spadek cukru”) to zmniejszone stężenie glukozy we krwi. W stanie hipoglikemii diabetyk może mieć zaburzoną świadomość, słabiej kontaktować, mówić niewyraźnie lub okazywać przesadną wesołość. Może też się pocić, być osłabiony lub bardziej nerwowy. Jeśli diabetyk jest przytomny, to w stanie niskiej glikemii należy podać mu glukozę, czyli cukier prosty, najlepiej słodzony napój, herbatę, sok.