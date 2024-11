Pomoc z sercem – dzielnicowi i słuchacze Szkoły Policji w Słupsku wspierają osoby, które znalazły się w kryzysie Data publikacji 22.11.2024 Powrót Drukuj W codziennym zabieganiu łatwo zapomnieć o tych, którzy w trudnych chwilach potrzebują wsparcia. Dzielnicowi z I koszalińskiego komisariatu, wspólnie ze słuchaczami Szkoły Policji w Słupsku, postanowili przypomnieć, że dobroć i solidarność nie znają granic. W ramach wyjątkowej akcji zebrali ciepłą odzież, koce, ręczniki, rękawiczki i szaliki, by podarować je osobom bezdomnym, które szczególnie zimą borykają się z surowymi warunkami życia.

Dzielnicowi oraz słuchacze słupskiej szkoły Policji zorganizowali zbiórkę wśród swoich kolegów i rodzin. Odzew był bardzo duży, dzięki czemu udało się zgromadzić pokaźne ilości rzeczy, które mogą przynieść ulgę w chłodne dni. Każdy koc, każda para rękawic czy szalik były wyrazem troski i empatii.

Przekazanie darów odbyło się w atmosferze pełnej wzruszeń. Policjanci odwiedzili miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. Wspólne rozmowy, ciepłe słowa i gesty wsparcia przypominały, że nikt nie powinien być pozostawiony sam sobie.

Ta piękna inicjatywa przypomina, że za mundurem kryją się ludzie pełni serca, którzy nie tylko strzegą prawa, ale także wspierają tych najbardziej potrzebujących. To nie tylko kwestia przekazania odzieży czy koca. To przede wszystkim wyraz naszej solidarności i chęci niesienia pomocy. Każdy z nas może znaleźć się w trudnej sytuacji, dlatego tak ważne jest, byśmy wspierali się nawzajem.

Akcja dzielnicowych i słuchaczy to dowód na to, że wspólnymi siłami można nieść realną pomoc, zmieniając życie choćby na chwilę na lepsze. Niech to wzruszające wydarzenie stanie się inspiracją dla nas wszystkich, by otworzyć oczy na potrzeby innych i dzielić się dobrem, które każdy z nas nosi w sobie.

Apelujemy do mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby samotne, bezradne czy też nietrzeźwe. Prosimy o informacje dotyczące miejsc przebywania takich osób. Czasami jeden nasz telefon na numer 112 może komuś uratować życie.