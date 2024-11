Zarzuty za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa

Data publikacji 22.11.2024 Powrót Drukuj

Operacyjni zatrzymali 36-latkę, która działając w zorganizowanej grupie przestępczej brała udział w oszustwach metodą "na policjanta”. Łączne straty to około 600 tysięcy złotych. Przestępcy działali na terenie całego kraju. Wcześniej do sprawy zatrzymano dwóch mężczyzn. 36-latka usłyszała zarzuty dotyczące 20 oszustw, co do mienia znacznej wartości. Grozi jej do 10 lat więzienia.