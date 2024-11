Ciechanowscy policjanci uratowali mężczyznę przed zamarznięciem

Data publikacji 22.11.2024 Powrót Drukuj

Jesień i zima to wyjątkowo trudny okres dla osób bezdomnych, bezradnych i samotnych. Każdego roku policja odnotowuje przypadki zgonów, których przyczyną jest wychłodzenie organizmu. Wczoraj policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego ciechanowskiej komendy pomogli mężczyźnie, który leżał na przystanku autobusowym. 64-latek miał uraz głowy i był skrajnie wychłodzony. Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów nie doszło do tragedii. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie otrzymał specjalistyczną pomoc.