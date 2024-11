Policjanci ratowali tonącego mężczyznę Data publikacji 25.11.2024 Powrót Drukuj Zdecydowane działanie policjantów pozwoliło na uratowanie mężczyzny, który wpadł do Sanu. 37-latek znajdując się przy brzegu rzeki, poślizgnął się i o własnych siłach nie był w stanie wydostać się z wody. Mundurowi, którzy zostali zaalarmowani przez siostrę tonącego, wskoczyli do rzeki i pomogli mu z niej wyjąć. Wyziębiony mężczyzna trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło w sobotę (23 listopada) przed godziną 19.00, w Sanoku przy ul. Królowej Bony. Z otrzymanego zgłoszenia wynikało, że mężczyzna wpadł do Sanu i nie może samodzielnie wyjść z wody.

Na miejscu policjanci zastali zgłaszającą, która oświadczyła, że jej brat, 37-letni mieszkaniec powiatu sanockiego, szedł brzegiem rzeki, w pewnym momencie poślizgnął się i wpadł do wody. Kobieta próbowała go samodzielnie wyciągnąć, ale nie dała rady go uratować. Nurt wody był silny i tonący mężczyzna coraz bardziej oddalał się od brzegu.

Policjanci, widząc, że życie mężczyzny jest zagrożone, weszli do wody, aby wydostać go na brzeg. W międzyczasie dojechali strażacy, którzy włączyli się w akcję ratunkową i wspólnymi siłami uratowano tonącego 37-latka. Zziębnięty i wystraszony mężczyzna trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.