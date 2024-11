Policjanci z Piotrkowa Kujawskiego uratowali mężczyznę, który ugrzązł w bagnie Data publikacji 25.11.2024 Powrót Drukuj Policjanci z piotrkowskiego posterunku uratowali mężczyznę, który będąc w kryzysie emocjonalnym, chciał odebrać sobie życie. Po kilkudziesięciu minutach poszukiwań mundurowi odnaleźli go w bagnistym terenie nad jeziorem Czarny Bród. Zziębnięty 30-latek trafił na badania do szpitala.

Do zdarzenia doszło w środę, 20.11.24r., w jednej z miejscowości w gminie Piotrków Kujawski. Dyżurny radziejowskiej Policji otrzymał około godziny 16:00 zgłoszenie, że 30-latek, kilka godzin wcześniej, wyszedł z domu do lasu, mówiąc, że chce odebrać sobie życie. Poszukiwania przez rodzinę nie przyniosły pozytywnego rezultatu, stąd prośba do policjantów o pomoc.

Dyżurny natychmiast skierował we wskazany rejony kilka policyjnych patroli, wspieranych przez strażaków OSP Piotrków Kujawski.

Poszukiwania odbywały się w trudno dostępnym rejonie nad jeziorem Czarny Bród. Po kilkudziesięciu minutach mł. asp . Cezary Małkowski i mł. asp. Krzysztof Rogalski nawiązali kontakt telefoniczny z zaginionym. Mężczyzna powiedział, że wpadł w bagno, nie może wyjść i jest mu bardzo zimno. Mundurowi cały czas rozmawiając z 30-latkiem, dotarli do miejsca, gdzie się znajdował.

Okazało się, że ugrzązł w bagnie. Był zanurzony do wysokości klatki piersiowej w grzęzawisku kilka metrów od brzegu. Policjanci ruszyli mu na pomoc i wyciągnęli na brzeg. Następnie przetransportowali go pieszo do radiowozu i wezwali ratowników medycznych. Zaginiony był wyziębiony, wycieńczony i dlatego został przewieziony na badania do szpitala.

Determinacja i zaangażowanie, jakim wykazali się policjanci, doprowadziły do uniknięcia tragedii. Taka postawa zasługuje na ogromną pochwałę.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy nie wstydźmy się o nią poprosić. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami, którzy dyżurują pod poniższymi numerami telefonicznymi:

(KWP w Bydgoszczy / kc)