Podpalił mieszkanie. Odpowie za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 25.11.2024 Powrót Drukuj Podpalił mieszkanie przypadkowej osoby i uciekł. Policjanci z Komisariatu III Policji w Radomiu zatrzymali sprawcę przestępstwa, a prokurator przedstawił mu zarzut usiłowania zabójstwa. Decyzją sądu 39-letni mieszkaniec Radomia najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Kilka tygodni temu w nocy oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Radomiu otrzymał zgłoszenie o pożarze jednego z mieszkań kamienicy na ulicy Limanowskiego. Ewakuowano mieszkańców budynku. Ranna została jedna osoba.

Radomscy policjanci poza zabezpieczeniem miejsca zdarzenia zajęli się wyjaśnianiem sprawy i przyczyn tego pożaru. Na miejscu wykonane były m.in. czynności z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Wstępne czynności wskazywały już na to, że doszło do podpalenia.

Policjanci z Komisariatu III Policji w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Radom Zachód prowadzili postępowanie dotyczące tego zdarzenia. Funkcjonariusze sprawdzali każdy ślad i szczegół dotyczący podpalenia, a ich skrupulatna praca doprowadziła do ustalenia i zatrzymania 39-letniego mieszkańca Radomia podejrzanego o to przestępstwo.

Z policyjnych ustaleń wynika, że w nocy do budynku wszedł mężczyzna, oblał jedno z mieszkań benzyną, podpalił po czym uciekł wypożyczonym autem. Pojazd, z którego korzystał dodatkowo miał kradzione tablice rejestracyjne i z ustaleń policjantów z Komisariatu III wynika, że tym autem dopuścił się również kilku kradzieży paliwa ze stacji benzynowych.

W ostatnich dniach mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Doprowadzono go do prokuratury gdzie przedstawiono mu zarzut m.in. usiłowania zabójstwa. Śledczy wnioskowali do sądu o zastosowanie wobec 39-latka tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie.

Sprawa jest rozwojowa. Policjanci wykonują kolejne czynności w tej sprawie.