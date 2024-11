Agresywny mężczyzna uszkodził siekierą dwa samochody. Policjanci zatrzymali go na gorącym uczynku Data publikacji 25.11.2024 Powrót Drukuj Żagańscy policjanci na gorącym uczynku zatrzymali mężczyznę, który siekierą uszkodził dwa zaparkowane samochody. 40-latek powybijał szyby w pojazdach. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W nocy z wtorku na środę (19/20 listopada) do Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu wpłynęło zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który trzymając w ręku siekierę wybija szyby w zaparkowanym pojeździe marki Ford Mondeo. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze nie zastali agresora, jednak szybko ustalili kto jest podejrzany o ten czyn. Podczas sprawdzania pobliskiego terenu mundurowi zauważyli kolejny uszkodzony pojazd. Tym razem powybijane zostały szyby w pojeździe marki Ford Fiesta.

Policjanci prowadzili czynności, aby jak najszybciej zatrzymać podejrzanego i tak też się stało. Niespełna dwie godziny po pierwszej interwencji funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, który miał odpowiadać za zniszczenie pojazdów. 33-latek posiadał przy sobie siekierę, którą policjanci zabezpieczyli. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie usłyszał zarzuty zniszczenie mienia, który zgodnie z kodeksem karnym zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 5. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Żaganiu do Sądu Rejonowego wpłynął wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W piątek (22 listopada) żagański sąd przychylił się do wniosku. Najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi w areszcie.