Rozpowszechniał dziecięcą pornografię

Data publikacji 25.11.2024

Kryminalni z Sosnowca, przy współpracy z policjantami z Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, doprowadzili do zatrzymania 44-letniego mieszkańca Sosnowca. Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty za posiadanie, rozpowszechnianie, a także udostępnianie innym osobom treści przedstawiające seksualne wykorzystanie małoletnich. Na znalezionych u niego nośnikach, mundurowi odkryli ponad 10 tysięcy nielegalnych plików. Teraz grozi mu nawet do 15 lat więzienia.