Radlińscy policjanci zatrzymali nożownika Data publikacji 25.11.2024 Powrót Drukuj Policjanci zostali skierowani na interwencję z udziałem mężczyzny, który miał grozić zgłaszającemu nożem. Agresor zaatakował nożem również interweniujących policjantów. Jeden z mundurowych, reagując na zagrożenie życia, użył broni palnej. Agresor, z ranami postrzałowymi nóg, trafił do szpitala.

Wczoraj, 24 listopada, przed 17.00 policjanci zostali powiadomieni, że na ulicy Rymera w Radlinie, w pobliżu przystanku autobusowego, agresywny mężczyzna groził zgłaszającemu nożem. W rejon ten zostały natychmiast wysłane policyjne patrole.

Gdy mundurowi dotarli na miejsce, mężczyzna z nożem w ręku ruszył również na nich. Nie stosował się do ich wezwań i był bardzo pobudzony. W celu jego obezwładnienia, policjanci użyli pałki i gazu łzawiącego, ale środki te okazały się mało skuteczne. 59-latek zaatakował policjanta, przecinając ostrzem materiał kamizelki taktycznej, a następnie uciekł do swojego domu i tam się zabarykadował.

Policjanci dostali się do mieszkania przez piwnicę. Kiedy siłowo otworzyli drzwi jednego z pokoi, mężczyzna ponownie rzucił się na nich z nożem. Jeden z policjantów, krzycząc "Policja", oddał strzały z broni służbowej, raniąc 59-latka w nogi. Mężczyzna został opatrzony przez wezwanych ratowników medycznych, a następnie trafił do szpitala.

Na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, a także technik kryminalistyki. Czynności procesowe były wykonywane pod nadzorem prokuratora.

Śledczy, pod ścisłym nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim, będą wyjaśniali teraz okoliczności tego zdarzenia. Agresor odpowie za czynną napaść z użyciem noża. Prokuratura zbada też wątek użycia służbowej broni palnej przez radlińskiego policjanta.