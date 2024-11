Ćwiczenia „EGIDA – 24" Data publikacji 26.11.2024 Powrót Drukuj W dniach 26-27 listopada br., w komendach wojewódzkich Policji, Komendzie Stołecznej Policji oraz Akademii Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkołach Policji w Słupsku, Katowicach i Pile przeprowadzone zostaną ogólnopolskie ćwiczenia sztabowe pod kryptonimem EGIDA-24. Do udziału w nich powołano 440 osób. To tzw. rezerwy osobowe.

Od lat ćwiczenia EGIDA są praktyczną weryfikacją systemu powoływania osób posiadających przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

Do wyznaczonych jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, wezwanych zostało po 20 pracowników Policji, którym wydano ćwiczebne karty przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do służby w jednostce zmilitaryzowanej Policji.

Jest to kolejne powołanie, a Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa. Za koordynację ćwiczenia odpowiada Komenda Główna Policji, komendy wojewódzkie Policji oraz szkoły Policji.

Celem ćwiczenia jest:

Sprawdzenie gotowości do działania jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, w tym funkcjonowania systemu stałego dyżuru w Policji. Sprawdzenie stawiennictwa osób, którym kierownik jednostki przewidzianej do militaryzacji nadał przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby jednostce zmilitaryzowanej Policji oraz płynności przebiegu szkolenia. Zapoznanie osób powołanych do odbycia ćwiczenia ze specyfiką służby w jednostce zmilitaryzowanej Policji, jak również z obowiązkami służbowymi oraz zadaniami do wykonania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczenia jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2022 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji (Dz. U. poz. 2493) oraz decyzja Komendanta Głównego Policji w sprawie przeprowadzenia w niektórych jednostkach organizacyjnych Policji ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-24”.

Obserwatorami ćwiczenia poza przedstawicielami Komendy Głównej Policji będą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także jednostek organizacyjnych Policji.