Za kilka tys. zł miał „załatwić” pozytywny wynik egzaminu na prawo jazdy. Właściciel szkoły nauki jazdy zatrzymany Data publikacji 26.11.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali na gorącym uczynku nieuczciwego właściciela szkoły nauki jazdy. Mężczyzna powołując się na swoje wpływy i znajomości, zobowiązał się za kilka tysięcy złotych łapówki „załatwić” pozytywny wynik egzaminu na prawo jazdy jednemu ze swoich kursantów. Dalsze czynności prowadzone w tej sprawie przez dolnośląskich policjantów doprowadziły do przedstawienia zatrzymanemu mężczyźnie kolejnych zarzutów w związku z poświadczaniem przez niego nieprawdy w dokumentach. 49-latek za czyny, o które jest podejrzany, odpowie teraz przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Wydział do Walki z Korupcją to szczególna komórka w strukturze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, której funkcjonariusze są wyspecjalizowani w wykrywaniu wszelkich działań o charakterze korupcyjnym oraz zatrzymywaniu osób za nie odpowiedzialnych.

Tym razem intensywna praca policjantów zajmujących się zwalczaniem korupcji doprowadziła do zatrzymania na gorącym uczynku nieuczciwego właściciela szkoły nauki jazdy działającej na terenie powiatu głogowskiego. Mężczyzna powołując się na swoje wpływy i znajomości, zobowiązał się za kilka tysięcy złotych łapówki „załatwić” pozytywny wynik egzaminu na prawo jazdy jednemu ze swoich kursantów. W ręce mundurowych wpadł w momencie przyjmowania korzyści majątkowej i był kompletnie zaskoczonym, gdy na jego ręce funkcjonariusze założyli kajdanki.

Szybko wyszło na jaw, że zatrzymany 49-latek na sumieniu miał o wiele więcej. Szereg dalszych czynności przeprowadzonych w tej sprawie przez dolnośląskich policjantów doprowadziły ich do kolejnych ustaleń, z których jasno wynikało, że mężczyzna wielokrotnie poświadczał nieprawdę w dokumentach wystawianych przez jego szkołę nauki jazdy. W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze udowodnili mu ponad 70 takich czynów.

Zebrany przez funkcjonariuszy obszerny materiał dowodowy, pozwolił na przedstawienie 49-latkowi kilkudziesięciu zarzutów z art. 271 Kodeksu karnego – poświadczanie nieprawdy oraz z art. 230 Kodeksu karnego – płatnej protekcji biernej, a także zastosowanie przez sąd najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyźnie grozi teraz kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.