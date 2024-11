Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa Data publikacji 26.11.2024 Powrót Drukuj W środku nocy wtargnął do mieszkania byłej partnerki i brutalnie pobił jej obecnego partnera. Użył nie tylko pięści, ale też niebezpiecznego narzędzia. Biłby dalej, gdyby nie strach przed zatrzymaniem przez wezwanych policjantów. 30-latek już po kilku godzinach był w rękach funkcjonariuszy. Został zatrzymany w powiecie olsztyńskim. Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie 30-latkowi 4 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa. Sąd przychylił się do wniosku policji i prokuratora i aresztował mieszkańca gminy Bartoszyce na 3 miesiące.

W niedzielę (24 listopada) Sąd Rejonowy w Bartoszycach aresztował 30-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa, groźby karalne, naruszenie miru domowego i znieważenie. Ofiarą mężczyzny padł obecny partner jego byłej konkubiny. 30-latek w środku nocy z czwartku na piątek (21/22 listopada) siłowo wszedł do ich mieszkania. Bił swoją ofiarę pięścią po twarzy i głowie i zadał też kilka ran ostrym narzędziem. Pokrzywdzony doznał poważnych obrażeń. Oprawca przestał uderzać tylko, dlatego że usłyszał, że jego była partnerka, wzywa policję. Uciekł i ukrył się w innym mieście. Szukano go przez kilka godzin. Intensywna praca operacyjna bartoszyckich kryminalnych dała wymierne efekty. 30-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.

Zgromadzono materiał dowodowy, w tym opinię lekarza biegłego, który wskazał na poważne obrażenia u 30-latka, były podstawą do przedstawienia 30-latkowi zarzutu usiłowania zabójstwa. Poza tym prokurator zarzucił mężczyźnie trzy inne przestępstwa tj. groźby karalne, naruszenie miru domowego i znieważenie. Policja i prokurator wnioskowali do Sądu o aresztowanie mężczyzny. Sąd uznał wniosek za zasadny. 30-latek najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami.

Film zaczyna plansza z napisem "Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach". Nagranie przedstawia prowadzenie zatrzymanego mężczyzny.

( KWP w Olsztynie /kp)