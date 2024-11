Policjanci po służbie zatrzymali pijanego kierowcę, który próbował uciec z miejsca kolizji. Pomagał im postronny świadek Data publikacji 26.11.2024 Powrót Drukuj Policjanci, w czasie wolnym od służby, zatrzymali kierowcę hyundaia, który uszkodził kilka pojazdów, a następnie próbował oddalić się z miejsca zdarzenia. Kontrola alkomatem wykazała ponad 2,7 promila alkoholu w organizmie 56-latka. Mężczyzna, za popełnione przestępstwo, odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.

Wczoraj (25.11.2024) około godziny 13.00 na skrzyżowaniu ulic Chełmińskiej i Bydgoskiej w Grudziądzu doszło do zatrzymania nietrzeźwego kierującego, który chwilę wcześniej doprowadził swoją jazdą do uszkodzenia pięciu zaparkowanych pojazdów.

Całe zdarzenie zostało zaobserwowane przez funkcjonariusza z grudziądzkiej jednostki policji, oficera prasowego asp. Łukasza Kowalczyka. Mundurowy, będąc w czasie wolnym od służby, stojąc na skrzyżowaniu zauważył jadącego w jego stronę mocno uszkodzonego hyundaia. Wszystko wskazywało na to, że kierowca brał udział w kolizji i najprawdopodobniej odjeżdżał z miejsca zdarzenia.

Z uwagi na to, że pojazd zbliżał się do zatłoczonego skrzyżowania, gdzie w rejonie przejścia oczekiwało dużo pieszych, w tym dzieci, funkcjonariusz postanowił zajechać kierowcy drogę. Policjant wybiegł do auta i zabrał kierowcy kluczyki.

W międzyczasie na miejscu pojawił się też drugi funkcjonariusz po służbie mł. asp . Adam Szymański z miejscowej „drogówki" oraz jeden z przechodniów, który był świadkiem zdarzenia. W trójkę obezwładnili kierowcę i przekazali go przybyłemu na miejsce patrolowi prewencji. Okazał się nim 56-letni grudziądzanin. Kontrola na zawartość alkoholu wykazała ponad 2,7 promila. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie.

Jak ustalili policjanci, kierowca wcześniej uszkodził pięć pojazdów za co poniesie teraz konsekwencje.

Apelujemy! Nie bądźmy obojętni, gdy widzimy, że za kierownicę wsiada nietrzeźwa osoba - reagujmy! Dzięki takiemu zachowaniu możemy zapobiec tragedii.