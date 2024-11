Ukrywał się 19 lat - zatrzymali go kędzierzyńsko-kozielscy kryminalni Data publikacji 26.11.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z Kędzierzyna-Koźla zatrzymali 48-latka, który był poszukiwany 4 listami gończymi za liczne oszustwa, podrabianie dokumentów oraz pobicie. Mężczyzna niemal do perfekcji opanował sztukę ukrywania się i zatajania aktualnego miejsca zamieszkania oraz danych personalnych. Chcąc uniknąć więzienia ukrywał się przez 19-lat na terenie kilku państw. Często zmieniał swoją tożsamość posługując się fałszywymi dokumentami. Dzięki skutecznej pracy kędzierzyńsko-kozielskich śledczych poszukiwany trafił już do zakładu karnego gdzie spędzi najbliższe 4 lata.

Kryminalni z kędzierzyńsko-kozielskiej Policji ustalili, że 48-latek, który od 19 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości wrócił do kraju. Za mieszkańcem Kędzierzyna-Koźla wystawione były 4 listy gończe oraz zarządzenia wydane do prowadzonych przeciwko niemu spraw. Mężczyzna miał do odbycia karę pozbawienia wolności między innymi za liczne oszustwa, podrabianie dokumentów oraz pobicie. Ponadto był poszukiwany do prowadzonych przeciwko niemu spraw związanych z podrabianiem papierów wartościowych.

48-latek chcąc uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny wyjechał za granicę. Mężczyzna niemal do perfekcji opanował sztukę ukrywania się i zatajania aktualnego miejsca zamieszkania oraz danych personalnych. Przez 19 lat ukrywał się na terenie kilku państw. Często zmieniał swoją tożsamość i posługiwał się fałszywymi dokumentami.

Policjanci pracujący nad sprawą, przeglądając liczne akta dotyczące poszukiwanego, wytypowali miejsca, w których mógł się ukrywać. W trakcie czynności ustali również, że aktualnie mężczyzna najprawdopodobniej wrócił do kraju. W ubiegłym tygodniu przypuszczenia śledczych się potwierdziły. Kryminalni pojechali na Dolny Śląsk i to właśnie tam zatrzymali poszukiwanego 48-latka. Mężczyzna był bardzo zaskoczony wizytą policjantów. W chwili zatrzymania przebywał w mieszkaniu, w którym się ukrywał.

Zatrzymany trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi ponad 4 lata.