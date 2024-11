Tymczasowy areszt za brutalny napad Data publikacji 26.11.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Pyrzowic przejęli w ubiegłą sobotę od funkcjonariuszy Straży Granicznej obywatela Włoch, który najpierw na pokładzie samolotu, a później na terenie terminala, napadł na przypadkowe osoby. Sprawca, po nocy w policyjnej celi usłyszał zarzuty, a wczoraj został tymczasowo aresztowany przez tarnogórski sąd. Teraz będzie odpowiadał za naruszenie nietykalności cielesnej i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu.

Informacja o zatrzymanym, agresywnym 22-letnim obywatelu Włoch, wpłynęła do policjantów w ubiegłą sobotę wczesnym rankiem. Na teren jednego z terminali pojechali mundurowi z miejscowego komisariatu, którzy przejęli od funkcjonariuszy Straży Granicznej zatrzymanego.

Okazało się, że agresywny 22-latek nie odleciał kilka godzin wcześniej z katowickiego lotniska, ponieważ na pokładzie jednego z samolotów do Norwegii wszczął awanturę, w trakcie której pobił innego pasażera.

Agresywne zachowanie zakończyło się dla niego opuszczeniem samolotu i mandatem, którym ukarali go funkcjonariusze Straży Granicznej. Spokój nie trwał jednak długo, bo kilka godzin później, ten sam 22-latek na terenie jednego z terminali bez powodu zaatakował obywatela Kolumbii, którego pobił, a następnie zaczął go dusić.

Zatrzymany trafił prosto do policyjnej celi, a w niedzielę usłyszał prokuratorskie zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i spowodowania uszczerbku na zdrowiu. W poniedziałek sąd przychylił się do wniosku śledczych i aresztował go na trzy miesiące. Teraz grozi mu odpowiedzialność karna za dwa przestępstwa o charakterze chuligańskim, a o jego ukaraniu zdecyduje tarnogórski sąd.