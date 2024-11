Po służbie zatrzymał pijanego kierowcę i jego pasażera poszukiwanego za przestępstwo seksualne Data publikacji 26.11.2024 Powrót Drukuj Około 1,5 promila alkoholu miał w organizmie 28-latek, który w takim stanie prowadził dostawcze renault. Niebezpieczną podróż pijany kierowca zakończył w rowie w gminie Wicko. Świadkami tego zdarzenia byli lęborski policjant ruchu drogowego oraz inny kierowca, który jechał za renault już od powiatu słupskiego. Gdy „dostawczak” został unieruchomiony, odebrali kierowcy kluczyki i nie pozwolili mu uciec do przyjazdu policyjnych patroli. Okazało się też, że 28-latek przewoził mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności za przestępstwo seksualne.

Wczoraj wieczorem, 25 listopada, w gminie Wicko sierż. Maciej Barchanowski, policjant z lęborskiej drogówki, w czasie wolnym od służby jechał za dostawczym renault, którego kierowca miał wyraźne trudności w panowaniu nad pojazdem. Podejrzewając, że mężczyzna może być pod działaniem alkoholu, funkcjonariusz poinformował dyżurnego lęborskiej jednostki oraz swoich kolegów, pełniących tego dnia służbę.

W pewnym momencie renault zawracając, ścięło znak drogowy i zatrzymało się w rowie. Sierż. Barchanowski oraz inny świadek zdarzenia, który jak się okazało, już od powiatu słupskiego jechał za renault z podobnymi podejrzeniami co do stanu trzeźwości kierowcy i powiadomił słupską Policję, natychmiast zatrzymali się i podbiegli do pojazdu, uniemożliwiając kierowcy i jego pasażerowi ucieczkę.

Gdy na miejsce dojechały patrole lęborskiej i słupskiej Policji i funkcjonariusze poddali badaniu alkotestem siedzącego za kierownicą renault 28-latka z powiatu koszalińskiego. Okazało się, że mężczyzna ma w organizmie około 1,5 promila alkoholu. Ale to nie wszystko. Słupscy policjanci po wylegitymowaniu pasażera renault ustalili, że to 32-latek, również z powiatu koszalińskiego, poszukiwany do odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i zatrzymali go.

Lęborscy funkcjonariusze odholowali renault na parking strzeżony i zatrzymali prawo jazdy 28-latka. Wkrótce mężczyzna usłyszy zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Grozi mu kara 3 lat pozbawienia wolności, minimum 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna, która na drodze postępowania sądowego może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.

Lęborski policjant udowodnił, że na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego stoi się w każdej sytuacji, również po służbie. Na pochwałę zasługuje też reakcja świadka, który nie pozostał obojętny, widząc pijanego kierowcę na drodze.

Pamiętajmy! Osoby siadające za kierownicą pod wpływem alkoholu stanowią ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dlatego jeśli mamy jakiekolwiek podejrzenie kierowania pojazdem przez nietrzeźwą osobę, nie wahajmy się zadzwonić na Policję. Na każde takie zgłoszenie mundurowi reagują niezwłocznie. Ale uwaga! Pamiętajmy też, aby nie interweniować na „własną rękę” w sytuacji, która może stanowić zagrożenie dla naszego własnego bezpieczeństwa.