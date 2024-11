Policjanci pomogli ugasić pożar samochodu

Data publikacji 26.11.2024

Policjanci z Woli Uhruskiej zobaczyli dym wydobywający się z Volkswagena - natychmiast podjechali do kierującego i pomogli przygasić ogień do czasu przyjazdu strażaków. Dzięki szybkiej reakcji policjantów nie doszło do całkowitego spalenia samochodu.