Trzebniccy policjanci ruchu drogowego eskortowali do szpitala kobietę, u której rozpoczęła się akcja porodowa

Data publikacji 26.11.2024

Trzebniccy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę, który znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość. Jak się okazało, mieszkaniec powiatu milickiego wiózł do szpitala rodzącą żonę. Funkcjonariusze bez wahania podjęli decyzję o eskortowaniu przyszłych rodziców do placówki medycznej. Dzięki pomocy mundurowych małżeństwo szybko i bezpiecznie dotarło do szpitala, a kobieta na czas trafiła pod opiekę lekarzy.