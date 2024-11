Znaleźli 135 pocisków artyleryjskich i 66 łusek z czasów II Wojny Światowej Data publikacji 27.11.2024 Powrót Drukuj W Dębowcu podczas wykonywania prac ziemnych znaleziono 135 sztuk pocisków artyleryjskich oraz łuski po pociskach. Funkcjonariusze przeprowadzili rozpoznanie minersko-pirotechniczne, zabezpieczyli miejsce znaleziska i powiadomili saperów z Rzeszowa.

W sobotę, 23 listopada, dyżurny jasielskiej jednostki otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że podczas wykonywania prac ziemnych w miejscowości Dębowiec, znaleziono kilka sztuk niewybuchów.

Na miejsce natychmiast został skierowany policjant Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Funkcjonariusz potwierdził, że znalezisko to pociski artyleryjskie.

Następnie w poniedziałek, na miejsce zdarzenia przyjechali saperzy z 21. Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie. W wyniku przeprowadzonych czynności, żołnierze ujawnili łącznie 135 szt. pocisków artyleryjskich oraz 66 szt. łusek pocisków artyleryjskich produkcji rosyjskiej, które pochodziły z czasów II Wojny Światowej.

Miejsce znaleziska zabezpieczali jasielscy policjanci. Niewybuchy oraz łuski zostały zabrane przez saperów.

Pamiętajmy!

Kiedy znajdziemy niewybuch, czy przedmiot, który go przypomina-zachowajmy ostrożność! Pod żadnym pozorem nie dotykajmy go oraz nie przenośmy. Jeśli to możliwe oznaczmy niebezpieczne miejsce, a następnie oddalmy się. Niezwłocznie poinformujmy odpowiednie służby. Bagatelizowanie zagrożenia może okazać się tragiczne w skutkach.